Magiczny świat księżniczek Disneya. Rozrywka dla małych i dużych

Co czyni bajki Disneya tak wyjątkowymi? Wspaniale nakreślone postaci, dopracowana animacja, piękny przekaz? Tak, ale to, co zostaje w nas na lata po obejrzeniu filmów Disneya, to piosenki. Najpiękniejsze z nich możecie usłyszeć podczas wyjątkowego koncertu Księżniczki Disneya.