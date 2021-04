Maja Bohosiewicz ignoruje obostrzenia? Szuka hotelu na "wyjazd służbowy"

Maja Bohosiewicz to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Gwiazda wystąpiła w wielu popularnych produkcjach. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z serialu "Za marzenia". Siostra Soni Bohosiewicz wystąpiła również w "Pokaż kotku, co masz w środku" i "Spadkobiercach".

Ostatnie miesiące aktorka spędziła razem z rodziną na Teneryfie. Dołączyła do niej też siostra Sonia Bohosiewicz z mężem i dziećmi. Panie szczegółowo relacjonowały pobyt na słonecznej, hiszpańskiej wyspie i informowały swoich obserwatorów, jak uniknąć kwarantanny. Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy. Maja Bohosiewicz musiała wrócić do Warszawy ze względu na sprawy związane z jej marką odzieżową oraz remontami.