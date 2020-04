Maja Bohosiewicz w samej poduszce. Rozbawiła fanów

Kwarantanna daje się we znaki wszystkim. Ale na szczęście są media społecznościowe, które pozwalają podtrzymać kontakt z innymi w czasie izolacji. Dzięki nim nie tylko można z kimś porozmawiać czy obejrzeć relację na żywo, ale też podjąć wyzwanie. Tym razem sieć podbija #quarantinepillowchallenge.

Na czym to polega? Na stworzeniu kreacji przy użyciu jedynie poduszki i paska. Wyzwanie podjęli już m.in. Joanna Koroniewska, Maciej Dowbor i Misiek Koterski.

Fanom spodobała się kreacja Bohosiewicz: "Nowy outfit do pracy", "Ładnej kobiecie wszystko pasuje", "Takiej energii nam trzeba" – komentowali.

Chcemy podziękować wszystkim ludziom, którzy walczą ze skutkami koronawirusa. Ich nazwiska nie są publicznie znane, a twarze mają skryte pod maskami. To m.in. pracownicy służby zdrowia oraz sklepów i aptek, stróże porządku, kurierzy i przewoźnicy. Krótkie, kilkusekundowe nagranie z indywidualnym podziękowaniem zwykłym bohaterom można przesyłać pod adres e-mail: dziekujebohaterom@wp.pl. Mogą to być oklaski, gest, słowo "dziękuję", nagranie kwiatów, laurki lub linki do filmów umieszczonych w serwisie YouTube lub publicznych postów na Facebooku. Materiały umieszczone na FB należy oznaczać hashtagiem #dziekujebohaterom. Wszystkie filmy zostaną wyemitowane na specjalnie uruchomionym kanale w WP Pilot.