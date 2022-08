Maja Hirsch mierzy się z traumą. "Dziecko czuje się gorsze i jakieś wybrakowane"

Maja Hirsch opowiedziała o traumie, jaka spotkała ją jako dziecko. Te koszmarne doświadczenia wciąż pozostają bardzo wyraźne we wspomnieniach Mai, a ona sama do dziś mierzy się z ich konsekwencjami i przyznała, że wciąż nie wybaczyła opiekunce w przedszkolu, która karała ją za to, że posługiwała się lewą ręką.