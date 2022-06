Maja Hyży jest już w dziewiątym miesiącu ciąży. Czy urodzi na scenie?

Oczywiście, przy tej okazji, zawsze odżywa dyskusja, czy muzyka na koncercie nie jest szkodliwa dla płodu, bo jest zwyczajnie głośna. A dziecko zaczyna reagować na dźwięki już w 16-18 tygodniu i, co więcej, jest na nie bardziej wrażliwe niż osoba dorosła. Wychwytuje natężenie 30-96 decybeli, podczas, gdy my, na co dzień, rejestrujemy dźwięki 50-60 decybeli. Wniosek: maluchowi w brzuchu zaleca się puszczanie muzyki do 60 decybeli.