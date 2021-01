Maja Hyży planuje się przeprowadzić. Ma dość pewnej osoby

Chociaż polska widownia poznała ją jako wokalistkę w programie "X Factor", to jednak Maja Hyży nie zrobiła tak zawrotnej kariery, jak wielu jej wróżyło. Dziś głównie określa się ją jako instagramową influencerkę. Celebrytka rzeczywiście zgromadziła pokaźne grono obserwatorów – 148 tys. Tym samym nie powinno dziwić, że niemal codziennie zamieszcza informacje ze swojego życia. A dzieje się u niej ostatnio wiele. W lipcu zeszłego roku Hyży znów została mamą . Jest także uczestniczką najnowszej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Jednak zdarzają się jej też mniej przyjemne sytuacje. Ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że pies Hyży często chodzi po osiedlu bez opieki. Tę plotkę rozpowszechniła jedna z sąsiadek celebrytki. Portal pomponik.pl postanowił zapytać wokalistkę, co sądzi o doniesieniach na ten temat. Jak się można domyślać, Hyży nie jest zachwycona tą sprawą.

– Serdecznie pozdrawiam osobę, która wysyła wszystko do prasy. Mam nadzieję, że się dobrze bawi. Jak zobaczyłam tego newsa, to pomyślałam sobie, że to żart. Wydaje mi się, że ktoś ma mocne parcie i chce gdzieś zaistnieć i szuka. Trzymam mocno kciuki! Życzę powodzenia – powiedziała portalowi.