Maja Hyży nie myśli o ślubie. "Jeśli poczujemy, że przyjdzie czas, to tak będzie"

- Antosia jest wyczekanym i wymarzonym dzieckiem, jest promyczkiem w naszej rodzinie i to Konrad dał mi to szczęście - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

- Aktualnie Konrad nie robi za dużo przy naszym maluszku, bo córeczka karmiona jest piersią, więc to co najważniejsze spoczywa na mnie, ale nie ukrywam że jestem zadowolona z tego, bo budujemy przez to więź z małą. Jeśli tylko jest potrzebna pomoc przy kąpieli, czy uspokojeniu małej - to zawsze mogę liczyć na pomoc Konrada. U nas w domu są też inne dzieci, więc jest co robić, nie ma nudy – dodała.

-Znamy się dopiero rok, ale wychodzę z założenia, że nie ma reguły, że musi być jakiś konkretny staż, kiedy decydować się na zaręczyny, ślub czy dziecko.Jestem tego przykładem, bo sama jestem po dwóch poważnych dwóch związkach, w każdym związku było inaczej, był inny czas oczekiwania na to co się wydarzy. Z Konradem uważamy, że to anioły decydują za nas - one zdecydowały, że Antosia przyjdzie na świat i będzie nas scalać. Nie myślimy o formalizowaniu związku,rodzina też nie wywiera presji, że tak wypada. Jeśli poczujemy, że przyjdzie czas - to tak będzie. To jest nasze życie i najważniejsze są nasze decyzje, chcemy być szczęśliwi, nikt za nas tego życia nie przeżyje - podsumowała w rozmowie z serwisem.