Maja Hyży pokazała pokój maleństwa. Piosenkarka rodzi lada moment

Rozwiązanie tuż-tuż, a torby są spakowane i czekają w pogotowiu. Zresztą nie tylko one. Jak wynika z najnowszego zdjęcia na Instagramie Mai Hyży, pokoik córeczki, która urodzi się lada moment, też jest już gotowy.

Przypomnijmy, że wokalistka ma już dwóch 8-letnich synów-bliźniaków, Wiktora i Aleksandra. Ich ojcem jest Grzegorz Hyży, z którym Maja rozstała się w lipcu 2013 r. Było to tuż po zakończeniu 3. edycji programu TVN " X Factor ", w którym para wzięła udział. Ona zajęła 4., on 2. miejsce.

W kwietniu 2020 r. Maja Hyży ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Piosenkarka nie jest szczególnie skora do dzielenia się szczegółami ich relacji. Wiadomo, że nazywa się Konrad. Para żyje w nieformalnym związku i nic nie wskazuje na to, by Hyży miała się wkrótce pokazać w białej sukni z welonem.