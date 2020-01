Maja Hyży w sukni ślubnej. Sugeruje, że wyszła za mąż

Maja Hyży opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w sukni ślubnej. Po raz kolejny sugeruje, że wyszła za mąż.

Maja Hyży, choć nie skończyła jeszcze 30 lat, ma już za sobą jedno nieudane małżeństwo. Jednak porażka sprzed prawie 6 lat wcale jej nie zniechęciła ani do szukania miłości, ani do marzeń o zamążpójściu. Maja w 2011 roku została żoną Grzegorza Hyżego. Po dwóch latach doszło do rozwodu. Hyży szybko związał się z Agnieszka Popielewicz, a w 2015 ożenił się z nią. Prezenterka przyjęła jego nazwisko.