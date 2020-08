Maja Hyży zachwyca ciałem. Urodziła zaledwie miesiąc temu

Maja Hyży jest aktualnie w związku z tajemniczym Konradem, o którym wiadomo w zasadzie tylko tyle. Para doczekała się wymarzonej córki. Jest to już trzecie dziecko Mai, która z poprzedniego związku ma już dwóch synów. W związku z narodzinami małej Antosi media społecznościowe Mai pełne są zdjęć właśnie z córką.

Maja Hyży naprawdę bardzo cieszy się z narodzin córki. Mała Antosia, można to tak ująć, w zasadzie rozpoczęła już swoją medialną karierę. Jej mam chętnie publikuje w sieci zdjęcia z dziewczynką, a nawet angażuje ją do swoich współprac - zdjęcia z uroczym bobasem zdecydowanie przyciągają wzrok.

Patrząc na to zdjęcie trudno uwierzyć, że Maja Hyży urodziła zaledwie miesiąc temu.Figura celebrytki jest wręcz nienaganna, a ona sama promienieje. Widać, że macierzyństwo jej służy! Fani również to zauważali, co spowodowało w komentarzach wysyp komplementów.