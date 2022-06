Maja Hyży w Opolu. Termin porodu się zbliża, ona bryluje w kusej mini

Maja Hyży jest mamą trójki dzieci. Wiktor i Aleksander to bliźnięta ze związku z Grzegorzem Hyżym. Nie tak dawno, bo niespełna dwa lata temu, do tej dwójki dołączyła Antonia. Wkrótce piosenkarka urodzi drugą córeczkę. Obie dziewczynki to pociechy Mai i jej partnera Konrada.