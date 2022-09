Maja Ostaszewska kończy 50 lat. "Tak się tego bałam"

Maja Ostaszewska to aktorka, która uwielbia odwoływać się w swoim zawodzie do zwierzęcości, wychodząc z założenia, że zbytni racjonalizm zabija prawdę o postaci. Zwierzęca intuicja, węch nie są wcale dla niej synonimami prymitywizmu. To coś, co w jej przekonaniu, wzbogaca aktorski warsztat. To wyraz również jej zakochania w naszych mniejszych braciach, od których możemy sporo się nauczyć, nie traktując ich jako gatunek poddańczy. Nie bez powodu Maja nigdy nie jadła mięsa i jest zagorzałą orędowniczką praw zwierząt.