Maja Ostaszewska pokazała partnera. Poznali się, gdy był żonaty

Co ciekawe, Szumowska podobno wcale nie żywiła urazy do zakochanych. Utrzymuje z nimi przyjacielskie kontakty i co więcej, regularnie angażuje ich do kolejnych filmów. Wielokrotnie podkreśla, że lubi pracować z byłym mężem. Nie jest obojętna również na talent aktorski Ostaszewskiej. Cała trójka pracowała m.in. przy wielokrotnie nagradzanym "Body/Ciało". Później Englert napisał scenariusz do "Twarzy", za którą Szumowska odebrała Srebrnego Niedźwiedzia na Berlinale.