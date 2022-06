Maja Ostaszewska w gorsecie i kabaretkach. Stylizację uzupełniały kule i orteza

"Dziś ostatni spektakl 'Francuzów', jednocześnie mój ostatni w tym sezonie w Nowym Teatrze. Dałam radę. Nie było łatwo, ale warto i nie zapomnę tych spektakli o kulach, z leżeniem z lodem między scenami, do końca życia. Jest jeszcze jeden ważny aspekt- kto powiedział, ze aktorka nie może być o kulach? Ze to nie pasuje do postaci? Otóż wszystko jest możliwe i nadaje nowy sens" - wyjaśniła aktorka.