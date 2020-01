Maja Plich usuwa tatuaż. Żona Krzysztofa Rutkowskiego cała w bliznach

Maja Plich od jakiegoś czasu usuwa tatuaż z pleców. Zajmuje on tak dużą powierzchnię ciała, że jego usunięcie to seria wielu zabiegów. Niestety, dość bolesnych, czego dowodem są blizny, jakie pokazała w mediach społecznościowych.

Trudno teraz ocenić, co konkretnie przedstawiał tatuaż. Przed kobietą jeszcze co najmniej kilka zabiegów. Widok już dziś nie należy do najprzyjemniejszych. Na pewno przykład Mai Plich jest dowodem na to, że jeśli decydujemy się na tatuaż, warto długo zastanowić się nad doborem wzoru i miejsca wykonania.