Maja Sablewska dogryzła Kubie Wojewódzkiemu. "Daj spokój. Ludzie to czytają"

Kuba Wojewódzki znany jest z nieposkromionego języka i odważnego wyszydzania największych polskich gwiazd . Wśród nich ma swoich prawdziwych "ulubieńców", którym poświęca szczególnie dużo uwagi. Do tego grona z pewnością należy np. Maja Sablewska. Już od kilku dobrych lat nie potrafi dojść z nią do porozumienia, czego wcale nie ukrywa.

Kuba Wojewódzki i Maja Sablewska - historia konfliktu

Przypomnijmy, że początkowo, gdy Maja Sablewska dołączyła do grona jurorów w programie "X Factor", bardzo dobrze dogadywała się z Kubą Wojewódzkim. Dopiero z czasem ich stosunki uległy pogorszeniu. Showman zaczął wytykać koleżance, że jest niekompetentna i nie ma pojęcia o tym, co robi.

Jednak powyższy przytyk był jednym z najmilszych, jaki usłyszała z ust kolegi. Z każdym dniem konflikt gwiazd przybierał na sile. Wojewódzki wielokrotnie pastwił się nad Sablewską w swoich szyderczych audycjach i felietonach. Nie miał dla niej litości również podczas odcinków "X Factora" na żywo. Mało tego! Jeśli wierzyć plotkom, to właśnie on postulował, aby producenci muzycznego talent-show pozbyli się Mai, co zresztą się udało. W drugiej edycji programu miejsce celebrytki zajęła Tatiana Okupnik.

To właśnie wtedy cierpliwość Sablewskiej sięgnęła zenitu. Była jurorka zdecydowała się bronić przed atakami Wojewódzkiego. Wybrała jednak podobną metodę, co jej przeciwnik - oskarżanie na łamach kolorowej prasy.

- Jedyne na co zasługuje, to potraktować go w taki sposób, w jaki on potraktował Ukrainki. Jestem bliska tego, aby podać go do sądu - groziła w wywiadzie dla "Wprost".