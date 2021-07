Maja Sablewska eksponuje wdzięki. Zasłoniła piersi ręką

Maja Sablewska to gwiazda, która nie ma zahamowań w kwestii odsłaniania swojego ciała na Instagramie. Robi to tak, by nadal było to akceptowane przez regulaminy mediów społecznościowych, ale trzeba przyznać, że jej śmiałość robi wrażenie. Celebrytka nie raz już udowodniła, że w pełni akceptuje swoje ciało i nie ma kompleksów.