Maja Sablewska nie daje o sobie zapomnieć. Znowu kusi swoich fanów

Maja Sablewska to jedna z tych celebrytek, które raz na jakiś czas koniecznie muszą o sobie przypomnieć. Dlatego na jej profilu na Instagramie zwykłe zdjęcia i selfie przeplatają się z nagością i kontrowersją.

Białe spodnie, a na górze biała marynarka, natomiast pod nią totalnie nic. Maja Sablewska wykorzystała to krótkie nagranie do tego, by porozmawiać ze swoimi fanami o tatuażach. "Tatuaż - sztuka, a może po prostu... coś innego?" - pytała.