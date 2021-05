Maja Sablewska znów to zrobiła. Pozuje w samych majtkach

Maja Sablewska to influencerka, która propaguje ciałopozytywność w pełnej krasie. Celebrytka na każdym kroku podkreśla, jak ważne jest akceptowanie samej siebie i kochanie własnego ciała – to najlepsza droga do wydobycia wewnętrznego piękna. Te zasady nie tylko wpajała uczestniczkom programów, ale i sama od lat wdraża je w życie. To, co zamieszcza w social mediach, jest tego najlepszym przykładem.