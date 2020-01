Maja Sablewska w związku. Jej partnerem Wojciech Mazolewski

Maja Sablewska i Wojciech Mazolewski potwierdzili, że tworzą obecnie szczęśliwy związek. Kilka lat temu byli czołową parą polskiego show-biznesu. Możliwe, że znowu ich miłość będzie interesować wielu Polaków.

Jednak po ponad 3 latach oboje dali sobie drugą szansę. Krążące od miesiąca plotki właśnie potwierdzili sami zainteresowani, publikując serię zdjęć i nagrań ze wspólnego wypadu do Kalifornii. Sablewska dodatkowo dołączyła cytat Francisa Scotta Fitzgeralda "It was always you" ("To zawsze byłeś ty"). To mówi bardzo wiele.