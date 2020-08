Mają widok na Pałac Kultury i Nauki. Sara Boruc pokazała luksusowy apartament

Artur Boruc postanowił wrócić na stare śmieci i od przyszłego sezonu będzie występował w barwach Legii Warszawa. Jego rodzina przeprowadziła się do stolicy i zamieszkała nie w byle jakim miejscu, bo w apartamencie z imponującym widokiem. Sara postanowiła przywitać swoje fanki publikując zdjęcie ich luksusowego mieszkania. Gotowi?

Na uwagę zasługuje również wystrój. Drewniana podłoga i stonowane kolory to piękne tło dla meblarskich perełek, które blogerka i piłkarz mają w salonie.

W warszawskim mieszkaniu widzimy fotel i podnóżek tej marki. Komplet mógł (w zależności od wybranej tapicerki) kosztować ok. 23 tys. zł. Fankami tych mebli są również Maffashion i Jessica Mercedes.

To nie jedyna designerska perełka w salonie Sary Boruc. Za oryginalny, używany fotel Wassily M. Brauera z lat 60. trzeba dać od 3-5 tys. zł. Co by nie mówić o blogerce, trzeba jej pogratulować gustu. Urządziła przytulny, rodzinny salon wykorzystując skarby światowego wzornictwa.