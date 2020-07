Majka Jeżowska na Pol'and'Rock. "Piekło bywa w nas"

Podczas rozmowy Jeżowska zdradziła, że nie zagrała od grudnia żadnego koncertu dla dzieci. Liczy się również z tym, że do końca 2020 nie pojawi się już na scenie. Uważa jednak, że to dobry czas, aby może zmienić repertuar.

- Sytuacja na świecie odcięła ludzi od tego, co robią na co dzień. Nie zagrałam koncertu dla dzieciaków od grudnia. Teraz jest moment, żeby już do tego nie wracać. Żeby znaleźć w sobie pokłady do innej komunikacji z publicznością, innej muzyki. To jest problem w ludziach, że przypina się tą etykietę. Myślę, że do końca roku nie zagram żadnego koncertu i ta łatka zblednie - dodaje artystka.