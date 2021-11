Makabryczna sytuacja na festiwalu Travisa Scotta. Śmierć poniosło wiele osób

Jak donosi m.in. "New York Post", widownia "zaczęła się ściskać" na przodzie sceny ok. 21:15, powodując chaos i panikę. Wszystko działo się w trakcie koncertu Travisa Scotta, który niejednokrotnie przerywał koncert, gdy zauważył, co się dzieje z fanami. W końcu był zmuszony zakończyć swój występ, bo sytuacja była dramatyczna.