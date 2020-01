Mała Ania z "Warsaw Shore" inspiracją. Powstanie książka

Mała Ania, a właściwie Anna Aleksandrzak, przez kilka lat wiodła prym w programie "Warsaw Shore". Niedawno ogłosiła swoje odejście z ekipy, a jej życie zaczęło wyglądać na ustabilizowane. Celebrytka wciąż jednak wie, jak zaskoczyć swoich fanów.

W "Warsaw Shore" znana była jako rozrywkowa, lubiąca wypić, czasem agresywna dziewczyna. Mała Ania była weteranką programu i przez kilka lat stanowiła niejako jego symbol. Niedawno ogłosiła, że jej przygoda z show dobiegła końca, a życie, jakie prezentowała na Instagramie, zaczęło wyglądać na naprawdę ustabilizowane. Poważny związek, spokojne weekendy - i choć tak to teraz wygląda, Ania wie jak zaskoczyć swoich fanów.

Na instagramowym profilu Aleksandrzak pojawiło się zdjęcie, które szybko wywołało burzę w komentarzach. Celebrytka stała się... inspiracją do napisania książki. Jej autorką jest Katarzyna Wagasewicz, a Mała chwali się, że współtworzyła to dzieło. Fani Ani są podzieleni, Jedni nie mogą doczekać się premiery, inni zaś twierdzą, że to słaby pomysł.