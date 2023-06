Mała wpadka Viki Gabor w sieci. Spójrzcie, co napisała. I jak!

"Hejjjjjj dzisiaj śpiewam w Opolu!" - napisała Viki, nie przejmując się za bardzo idealną polszczyzną. "Zgadnijcie co zaśpiewam" - dodała, pomijając znaki interpunkcyjne. "Oh And skim sie widzeee??" - zapytała, mieszając język polski z angielskim i ignorując zasady poprawnej pisowni.