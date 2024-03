Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" ma problemy zdrowotne. Zdradziła, co się stało

Kochani, pytacie, co nam jest, że jakbyście mogli, to byście nam pomogli. Naprawdę miło się czyta takie wiadomości. Co nam jest? Nie wiem, co nam jest, nie robiliśmy sobie jeszcze testów, być może sobie dzisiaj zrobimy. Coś się do nas przyplątało chyba, wczoraj miałam taki kryzys, że po prostu spać nie możemy i wszystko nas boli. Katar i kaszel, u dzieci to w ogóle nie pytajcie - jakieś tam rewolucje i temperatura wracająca. Tak jest praktycznie od czterech dni. Brak totalny mocy - zdradziła na InstaStories.