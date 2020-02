Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski. Syn daje im powody do dumy

Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski są jedną z najbardziej skrytych par w polskim show-biznesie. Teraz aktorka nie zamierza trzymać szczęścia w tajemnicy.

Syn Małgorzaty Kożuchowskiej i Bartłomieja Wróblewskiego skończy w tym roku 6 lat. Rodzice mają powody do dumy z zachowania Jana Franciszka.

- Byłam z niego dumna. I to bardzo - czytamy wypowiedź Małgorzaty Kożuchowskiej w "Na żywo".

- Jaś jest moim najpiękniejszym spełnionym marzeniem. Długo na niego czekałam i czasami łapię się na tym, że go rozpieszczam. Wspólnie z mężem uczymy go empatii wobec ludzi, miłości do zwierząt - dodała aktorka.