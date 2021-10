Małgorzata Kożuchowska nad lazurowym oceanem. "Piękne ciało" - komentują fani

"Czas wracać do domu…" - napisała na Instagramie Małgorzata Kożuchowska, wyraźnie dając do zrozumienia, że rajskie wakacje na odległych Malediwach dobiegają końca. Aktorka, do dziś kojarzona z rolą w serialu "M jak miłość", wyjechała w połowie października, by w końcu mieć czas tylko "dla siebie". Pobyt na rajskiej wyspie chętnie relacjonowała na Instagramie, pokazując piękno tego zakątka świata.