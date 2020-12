Małgorzata Kożuchowska namawia do pomagania. Fani oburzeni. "Reklama dla bogatych"

"Uważam, że tego rodzaju inicjatywy są niesamowicie ważne i bardzo doceniam wszystkie zbiórki, których celem jest wsparcie tego rodzaju działań" – pisała Kożuchowska, namawiając do zakupu torebek, wyrobów skórzanych i innych akcesoriów, by 10 proc. zysku trafiło do Czerwonego Krzyża na fundusz walki ze skutkami Covid-19.

Zarobki gwiazd na Sylwestra, ile stracą w tym roku?

"Dla mnie jest to napędzanie konsumpcji. Z jednej strony nawołujecie do oszczędzania, recyklingu, a z drugiej strony co nowe zdjęcie, to nowe ubrania, buty czy torebki. Zamiast tego może 'Szlachetną paczką' ufundować" - czytamy w komentarzach. Na ten jeden zarzut Kożuchowska odpowiedziała: