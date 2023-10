Małgorzata Kożuchowska obchodzi urodziny mamy. "Kiedy to zleciało?"

- Ciągle tam zerkałam, kontrolowałam, ale był moment taki, że zniknęła mi z oczu. Drzwi zobaczyłam do tej loggii otwarte i tylko w takim kątowym ujęciu krzesło i Małgosię wychyloną prawie w pół za tę balustradę. Więc jak ja z tej kuchni wyskoczyłam [...] po cichu złapałam ją za pupę, co tam się dało i sprowadziła do pionu i na podłogę. I pytam, co tam się działo, że tak się wychyliłaś. Odpowiedziałaś: "Piłeczka". Długo nie mogłam ochłonąć - opowiadała słuchaczom w obecności córki.