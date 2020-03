Małgorzata Kozuchowska w żałobie. Pożegnała księdza, który udzielił jej ślubu

Aktorka jest bardzo religijna. Przed laty plotkowano, że niektórzy mówią na nią "katolka". Odniosła się do tego w wywiadzie dla "Zwierciadła". - Ale co to znaczy "katolka"? To znaczy sekciara. Sekciara?! Brzmi groźnie... Czyli że co? Wiara w Boga czyni cię sekciarzem? Co to w ogóle oznacza w odniesieniu do aktora? - pytała. - Traktuje się mnie inaczej, bo chodzę w niedzielę do kościoła? To ma mnie dyskwalifikować? Co to ma w ogóle wspólnego z zawodem, jaki wykonuję? Nie wiem, może ktoś się obawia, że zacznę na planie nauczać albo nawracać?