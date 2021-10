Małgorzata Kożuchowska wspomina Krzysztofa Kiersznowskiego. Pracowali razem przy "Kilerze"

- Pamiętam taką niezwykłą atencję Juliusza Machulskiego, reżysera, do Krzysztofa. Wiadomo było, że on jest nie do zastąpienia. Że on jest jedyny, niepowtarzalny i że w tej roli jest wspaniały. Zresztą wiadomo – mnóstwo tekstów z tej roli przeszło do takiego życia potocznego - dodała.