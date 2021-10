Małgorzata Kożuchowska wyleciała na rajskie wakacje. Ceny w jej hotelu są zabójcze

Co więcej, Kożuchowska zatrzymała się także w niesamowicie wyglądającym hotelu. A mówiąc dokładniej, willi zbudowanej na wodzie. "Super Express" postanowił sprawdzić, ile trzeba zapłacić za dobę w tym miejscu. Cena bez wątpienia zwala z nóg, bo wynosi… 5 tys. dolarów. Na nasze daje to blisko 20 tys. zł. Nie ma co ukrywać, że na takie luksusy mogą pozwolić sobie nieliczni ludzie.