"W tym roku się nie boję". Wdowa po Królikowskim dziękuje Bogu

- W ubiegłym roku mieliśmy rodzinne święta, moje dzieci sprowadziły do domu wszystkich, kogo tylko mogły, ponieważ Paweł był w szpitalu. Byliśmy u niego, ponieważ pozwolono nam… - powiedziała wdowa w programie Katarzyny Janachowskiej "Wszystko, co kocham".

Ostrowska-Królikowska przyznała, że tamte święta były dziwne, bo choć mogli je spędzać w rodzinnym gronie, to "wiedzieliśmy, co się dzieje".

Paweł Królikowski - wspomnienie gwiazdy

- W tym roku bać się nie boję, bo strach nie jest dobrym doradcą… Czuję się silniejsza. Pawła nie ma, ale tak sobie założyłam, że najważniejsze są wspomnienia – mówiła matka piątki dzieci, która uważa, że trzeba kolekcjonować marzenia, bo "one uciekają, a one są bardzo ważne".

Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie narzeka na swój los, a wręcz dziękuje za to, co dane jej było przeżyć. - Jestem wdzięczna Bogu, bo spotkałam miłość, wiem, co to znaczy – wyznała 56-latka.