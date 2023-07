Małgorzata Maier drugi raz nie poszłaby do "Big Brothera". "Wszystko stanęło na głowie"

- Żałuję, że poszłam do "Big Brothera", bo wiodłam naprawdę superżycie, a po programie odwróciło się do góry nogami i stanęło na głowie. Nie mogliśmy wrócić do dotychczasowej pracy. Nie dlatego, że nam sodówka uderzyła do głowy, tylko dlatego, że gdziekolwiek się nie pokazaliśmy, zbierało się zbiegowisko i nie dało się normalnie pracować - wyznała w rozmowie z Onetem.