Małgorzata Ohme i Filip Chajzer przyjaźnili się. Coś pękło między nimi

Małgorzata Ohme została zwolniona z "Dzień dobry TVN" w czerwcu br., a Filip Chajzer dwa miesiące później, choć, jak twierdził, ostatecznie to on miał złożyć dymisję. Oboje byli ze sobą na dobre i na złe przez cztery lata. Psycholożka była dla partnera bardzo wyrozumiała, o co widzowie mieli do niej czasami pretensje. Nie podobało się im, że śmieje się z tanich żartów Chajzera z seksualnym podtekstem i nie reaguje stanowczo na jego niestosowne performance'y np., kiedy na wizji udawał atak paniki.