Małgorzata Ohme o Agnieszce Woźniak-Starak. Czy wróci do telewizji?

- Myślę, że jest jej dobrze. Wydaje się, że to jest mądre, to co ona robi, że wybiera sobie takie miejsce, które jest jej przyjazne. Tam są ludzie, którzy są jej przyjaciółmi. Ona sobie robi taki rozbieg mały. Robi to wolno, robi to w swoim czasie, w swoim tempie, na swoich zasadach.