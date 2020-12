Ohme była przy śmierci mamy. Opisała, co zobaczyła na koniec

- Dopuszczenie kogoś do tak intymnego momentu, jak odchodzenie, to według mnie ogromne wyróżnienie. Oswajasz ból, oswajasz wreszcie samą śmierć . A jeśli ktoś odchodzi tak jak moja mama, łagodnie, zasypiając powoli wśród najbliższych, to naprawdę zmniejsza lęk przed naszym własnym odchodzeniem - powiedziała.

- Widziałam w jej oczach miłość i wzruszenie, że jestem obok. Powiedziała tylko nagle, że mam ładny uśmiech, trochę mnie to zaskoczyło, bo mówiła to w taki sposób, jakby nagle to odkryła. Gdy odchodziła, trzymałam ją za rękę. Bardzo spokojnie, powolutku zasypiała. Powiedziałam: "Mamo, bardzo cię wszyscy kochamy. I pozdrów tatę". I wtedy po jej policzku spłynęła łza, a ona się lekko uśmiechnęła. Dla mnie to było więcej niż wyznanie miłości - podsumowała w "Vivie!".