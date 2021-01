Opczowska walczyła o życie syna. Lekarze rozkładali ręce

- Czuwałam przy nim, cały czas tuliłam go, by mimo podłączonych kroplówek czuł ciepło i bicie serca mamy. Lekarze nie mieli pojęcia, skąd wziął się ten stan zapalny. Maks miał ponad 42 stopnie gorączki, modliłam się i prosiłam bliskich o modlitwę. Na pytanie co dalej z moim synkiem, lekarka odpowiedziała mi: "Musi go pani kochać" i popatrzyła na mnie wymownie - powiedziała dziennikarka na łamach "Rewii".

- Organizm Maksa okazał się silny. Jestem pewna, że to zahartowało go na przyszłość. Natomiast mnie wciąż trudno wracać do tego strasznego czasu. Z taty i z mamy wziął to, co najlepsze i nie lubi się poddawać - podsumowała Opczowska z ulgą.