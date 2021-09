Małgorzata Opczowska zachwycona mężem. Wystarczyło, że zrobił jej… kolację

Jeśli chodzi o życie prywatne, to od niedawna jest rozwódką. Małżeństwo, którego owocem jest 6-letni Maks, zakończyło się po 9 latach. Rozstanie z mężem mocno ją zabolało. Jak sama stwierdziła, "nikt przecież nie idzie do ołtarza z myślą, że to nie jest na zawsze".