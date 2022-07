Małgorzata Ostrowska-Królikowska zaprosiła wnuka do siebie. Chciałaby spędzać z nim więcej czasu

Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie odnosiła się szczególnie w mediach do tego, co działo się w życiu osobistym syna. Wszystko wskazuje na to, że woli w domowym zaciszu dbać o dobre relacje. Dlatego też, jak donosił tygodnik "Na żywo", zaprasza Joannę i Vincenta do jej domu w górach. Wraz z mężem, Pawłem Królikowskim, stworzyła tam rodzinny azyl. Chce, by był przytulnym miejscem także dla jej wnuka.