"Bardzo smutne Święta". Małgorzata Ostrowska zbojkotowała Boże Narodzenie w tym roku

- Nie ukrywam, że w tym roku, z powodu złych nastrojów, jakie towarzyszą nam przez cały ten rok, ja te tegoroczne święta trochę bojkotuję. Nie poświęcam im tyle uwagi co zwykle, na to po prostu nie ma klimatu - wyznała Małgorzata Ostrowska .

Mimo że gwiazda zdecydowała się jednak przygotować do świąt, nie należały one do najweselszych. Piosenkarka opublikowała na swoim facebookowym profilu wzruszający post, w którym zdradziła, że 25 grudnia odszedł jej przyjaciel, kot Buli. "To są bardzo smutne Święta..." - czytamy w opisie.