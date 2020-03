Małgorzata Potocka drży o przyszłość teatru Sabat. Wszystko przez koronawirusa

"To jest trzęsienie ziemi. My jesteśmy jedynym teatrem rewiowym w Polsce. To jest ogromna liczba ludzi na scenie, to są gigantyczne spektakle przygotowywane dosyć długo. Nie spodziewaliśmy się tego kompletnie - przygotowywaliśmy premierę 24 kwietnia. Do tego wszystkiego zatrzymanie prób, a tancerki muszą ciągle ćwiczyć, żeby było pięknie i synchronicznie. Jestem z nimi w kontakcie, żeby się nie załamały psychicznie. My sobie nie zdajemy sprawy, co to znaczy wejść w depresję. Artysta jest bardzo na to narażony. Kiedy ma sukces, to jest szczęśliwy, a kiedy się dzieje coś złego, to się strasznie załamuje " - powiedziała Małgorzata Potocka w rozmowie z "Plejadą".

"Jeśli chodzi o teatr, który jest kompletnie niedotowany, gdzie jest taka liczba artystów, to proszę sobie wyobrazić, co to znaczy dla mnie, jako dla szefowej.Jak to wszystko w tej chwili utrzymać? Co nam zaoferuje nasz rząd? Jaki będzie stosunek do teatrów prywatnych? Teatry państwowe to jeszcze co innego, bo one mają zapewnione te pieniądze (...) Do tej pory stosunek do mojego teatru był taki, że co pisałam wnioski, to zawsze mi mówiono 'nie' i 'nie'" - podsumowała gwiazda.