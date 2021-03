Małgorzata Potocka o depresji: "Ta choroba jest jak sekta"

Trudne doświadczenia Małgorzata Potocka przypłaciła depresją. W rozmowie z "Na Żywo" opowiedziała, czym dla niej jest ta choroba: - To niesamowita choroba, jest jak sekta, która wciąga i pochłania człowieka. Odbiera zdolność do samodzielnego myślenia, do przeżywania radości. Wszystko staje się niepotrzebne, przestaje nas interesować to, co się dzieje z naszymi bliskimi. Czujemy się nic niewarci i nieprzydatni. Mnie bardzo pomogły rozmowy z psychoterapeutą, czytanie książek na ten temat. Potem aktywność fizyczna – przez lata biegałam codziennie po kilkanaście kilometrów… Na początku brałam też leki przeciwdepresyjne. Proszę, nie lekceważcie depresji!