Małgorzata Potocka odchodzi od zmysłów. Jej córka jest teraz w Nowym Jorku

Z najnowszych doniesień wynika, że USA przeskoczyło Hiszpanię, jeśli chodzi o zakażenia, a liczba ofiar w Nowym Jorku wciąż wzrasta. Z danych podanych we środę wynika, że zmarło tam już ponad 6 tys. pacjentów zakażonych koronawirusem . To blisko połowa ze wszystkich zgonów, które zostały odnotowane dotychczas w USA. Oczywiście sytuacja jest dynamiczna.

- Co prawda zachowują wszelkie procedury bezpieczeństwa, ale nikt nie może czuć się bezpieczny po wyjściu z domu. Pracują po dwie osoby w jednym pomieszczeniu, w maseczkach, wszędzie są płyny do dezynfekcji. Wera pracuje z mężem, więc czuje się raźniej. Liczę na ich mądrość i ostrożność, ale i tak boję się o nich - mówi gwiazda na łamach "Na Żywo".

Tabloid pisze, że Potocka non stop śledzi doniesienia z USA i jest w stałym kontakcie z Weroniką.

- Tęsknię za najbliższymi, szczególnie martwię się o Weronikę. Na szczęście komunikatory pozwalają nam codziennie widzieć się i rozmawiać ze sobą. To uspokaja i pozwala przetrwać - dodaje aktorka.

