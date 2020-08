Małgorzata Rozenek czuje jesienną aurę. Szykuje dzieci do szkoły

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan niedawno doczekali się pierwszego wspólnego potomka. Ale celebrytka ma już dwóch synów z poprzedniego małżeństwa: Stanisława (14 l.) i Tadeusza (10 l.). Chłopcy niebawem wrócą do szkoły. Choć przerwę w tym roku mieli bardzo długą, nie pojechali na żadne zagraniczne wakacje.

Małgorzata Rozenek chwali się powrotem do ćwiczeń

Małgorzata Rozenek opublikowała na Instagramie zdjęcie w jesiennej stylizacji. Ma na sobie skórzane spodnie i tweedową marynarkę, a na nogach bardzo oryginalne, brązowo-seledynowe kowbojki. W poście napisała, że posyła synów do szkoły, choć ma pewne obawy z tym związane:

"lato się chyba skończyło, pora wyciągnąć z szafy cieplejsze ubrania, ale jest coś takiego w pięknej, polskiej, złotej jesieni, że ja się nią cieszę. Co prawda w tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną zrezygnowaliśmy z wyjazdu za granicę, ale lato w Polsce mieliśmy piękne, więc przyjście jesieni nie będzie dramatem. Chłopcom na pewno będzie łatwiej wrócić do szkoły (od marca!) tylko ciekawe ile do tej szkoły pochodzą? Powoli już szykujemy się na rozpoczęcie roku szkolnego, mam trochę obaw, szczególnie że mamy niemowlaka w domu i częsty kontakt z rodzicami, wiec troska o nich jest duża. Jakie jest Wasze zdanie? Boicie się? Czy, patrząc na doświadczenia z innych krajów, nie ma czego?"