Małgorzata Rozenek: Macierzyństwo może podwoić jej zarobki

Podczas gdy większość kobiet, które decydują się na dziecko, idzie na urlop macierzyński, to nie jest pewne, czy Małgorzata Rozenek zrobi tak samo. W końcu firmy parentingowe walczą o sławne nazwiska dla promocji dla swoich produktów.

- Jeśli Małgorzata zdecyduje się podjąć współpracę z którąś z wiodących marek, może zainkasować za to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Z pewnością ciąża wpłynie pozytywnie na jej dochody uzyskiwane z Instagrama - zapewnił w rozmowie z "Fleszem" specjalista od marketingu internetowego.

Jest to zatem podobna sytuacja co z Anną Lewandowską i Edytą Zając, które świetnie odnajdują się w roli guru macierzyństwa i zachęcają młode mamy do konkretnych produktów czy usług wspierających rozwój dzieci.