Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała, jak wyglądają jej ćwiczenia po porodzie

Małgorzata Rozenek-Majdan 10 czerwca wydała na świat trzeciego syna, Henryka. Razem z ojcem chłopca Radosławem Majdanem nie posiadają się ze szczęścia. Mimo to gwiazda musiała szybko powrócić do pracy na planie "Projekt Lady", a co za tym idzie, zależy jej, aby równie szybko jej ciało wyglądało tak, jak przed ciążą.