Małgorzata Rozenek-Majdan z ważnym apelem do rządzących. Powołała się na konkretne liczby

Małgorzata Rozenek-Majdan przywołała statystyki rządowego programu wspierania dzietności. Za czasów poprzedniej władzy na finansowanie m.in. metody in vitro przeznaczono ponad 244 mln zł, dzięki czemu w Polsce przybyło ponad 22 tys. dzieci. Z kolei program wsparcia ze strony PiS, który nie uwzględnia refundacji metody in vitro, pochłonął 46 mln zł, a przyczynił się do narodzin zaledwie 294 dzieci.