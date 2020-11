"Jedną rzeczy by zmieniła". Rozenek zeszła z planu Vegi

Na profilu Małgorzaty Rozenek-Majdan na Instagramie pojawiły się zdjęcia i filmiki, które dokumentują zakończenie pracy na planie nowego filmu Patryka Vegi. Reżyser ujawnił niedawno, że będzie to "Miłość w czasach zarazy", ale nie należy się spodziewać ekranizacji słynnej powieści Gabriela Garcíi Márqueza o tym samym tytule.

Na potrzeby filmu Małgosia musiała mieć doczepiane warkocze, sztuczne tatuaże, a nawet ślady pobicia. Rozenek żartowała nawet, że uczyła się przeklinać, bo tego wymagała od niej rola. - To była niesamowita przygoda. Jak już będę mogła, to będę wam wszystko opowiadać. Bo będzie co opowiadać – mówiła na InstaStories.